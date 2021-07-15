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Техноблог

Google выпустила приложение, распознающее фото и скриншоты на смартфоне

Компания Google выпустила редизайн приложения Lens для Android-устройств, которое способно анализировать содержимое фотографий пользователя. О новой версии софта сообщает 9to5Google.

Нововведение заключается в том, что если раньше сервис делал упор на анализ того, что попадает в объектив камеры в режиме онлайн, то теперь Google-объектив работает с фотографиями и скриншотами, сохраненными на смартфон.

Google-объектив умеет сканировать текст и переводить его, также позволяя пользователям копировать результат на свой компьютер. Приложение умеет искать определенные объекты из фотографий, распознавать рукописи и решать простые математические задачи.

Нововведения появились в программе версии 12.26. Изменение в настоящее время доступно только для Android-устройств.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/201133/
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