Мессенджер WhatsApp изменил принцип работы звонков через приложение. О том, как старая функция была усовершенствована, сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что изменения коснулись как видео-, так и аудиозвонков. Одним из них стал новый интерфейс. Он стал больше похож на приложение FaceTime.

По данным WABetaInfo, в новой версии мессенджера во время разговора стало проще найти ту кнопку, которая нужна пользователю.

Второе важное изменение затронуло групповые звонки. Теперь пользователи могут присоединиться к звонку, даже если он уже начался: если участник группового чата проигнорирует вызов, а затем снова откроет приложение, он увидит кнопку «Нажмите, чтобы присоединиться».

Обновление доступно в бета-версии WhatsApp для iOS. Ожидается, что в ближайшее время оно появится и для устройств на Android.