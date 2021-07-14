22:44
USD 84.74
EUR 100.41
RUB 1.14
Техноблог

WhatsApp изменил принцип работы звонков через приложение

Мессенджер WhatsApp изменил принцип работы звонков через приложение. О том, как старая функция была усовершенствована, сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что изменения коснулись как видео-, так и аудиозвонков. Одним из них стал новый интерфейс. Он стал больше похож на приложение FaceTime.

По данным WABetaInfo, в новой версии мессенджера во время разговора стало проще найти ту кнопку, которая нужна пользователю.

Второе важное изменение затронуло групповые звонки. Теперь пользователи могут присоединиться к звонку, даже если он уже начался: если участник группового чата проигнорирует вызов, а затем снова откроет приложение, он увидит кнопку «Нажмите, чтобы присоединиться».

Обновление доступно в бета-версии WhatsApp для iOS. Ожидается, что в ближайшее время оно появится и для устройств на Android.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/201085/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
OPPO впервые представила доклад о технологии 6G
Инженеры Huawei презентуют создание нового самоуправляемого велосипеда
Стильно. В Сети показали премиальный электрический концепт Audi Grand Sphere
Xiaomi Mi Note 11 Pro получит Snapdragon 870 и 100-кратный зум
Появилось приложение для тестирования смартфонов на водонепроницаемость
В Китае создали квантовый компьютер на 56 кубитов мощнее, чем у Google
Девять приложений из Play Store крадут ваши пароли Facebook. Узнай какие
Рак мозга, деменция, склероз. Какие болезни поможет лечить новый суперкомпьютер
Китайская компания Vivo запатентовала смартфон со встроенным дроном
Samsung объявила устройства, которые анонсирует в августе
Популярные новости
Стильно. В&nbsp;Сети показали премиальный электрический концепт Audi Grand Sphere Стильно. В Сети показали премиальный электрический концепт Audi Grand Sphere
Xiaomi Mi&nbsp;Note&nbsp;11 Pro получит Snapdragon 870 и&nbsp;100-кратный зум Xiaomi Mi Note 11 Pro получит Snapdragon 870 и 100-кратный зум
Появилось приложение для тестирования смартфонов на&nbsp;водонепроницаемость Появилось приложение для тестирования смартфонов на водонепроницаемость
OPPO впервые представила доклад о&nbsp;технологии&nbsp;6G OPPO впервые представила доклад о технологии 6G
Бизнес
MegaCom на&nbsp;страже здоровья: сотрудники компании вакцинировались от&nbsp;COVID-19 MegaCom на страже здоровья: сотрудники компании вакцинировались от COVID-19
Лучшие модели холодильников для компактных кухонь Лучшие модели холодильников для компактных кухонь
Акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: откройте карту VisaClassic всего за&nbsp;100 сомов в&nbsp;год! Акция от «Бакай Банка»: откройте карту VisaClassic всего за 100 сомов в год!
Недвижимость в&nbsp;Алании. Цены и&nbsp;условия для кыргызстанцев Недвижимость в Алании. Цены и условия для кыргызстанцев
14 июля, среда
22:37
WhatsApp изменил принцип работы звонков через приложение WhatsApp изменил принцип работы звонков через приложени...
22:00
Чудаки парковки. Нарушители ездят по тротуарам, чтобы поставить машину
21:51
Новый туалет по дороге на Кель-Суу установила турфирма. Его разобрали
21:32
В Академии МВД хотят готовить магистров по правоохранительной деятельности
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 июля: днем без осадков