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Техноблог

OPPO впервые представила доклад о технологии 6G

Исследовательский институт OPPO официально выпустил свой первый доклад о технологии 6G — «Интеллектуальная сеть 6G AI-Cube». Это одно из первых в телекоммуникационной отрасли подробных представлений о том, как искусственный интеллект сможет расширить возможности сетевой архитектуры 6G.

В документе описано подробное видение проектирования сетей связи следующего поколения.

OPPO создала исследовательскую группу для проведения предварительных исследований по эксплуатации 6G, техническим требованиям, а также ключевым решениям и свойствам системы. Компания считает, что 6G изменит то, как люди взаимодействуют с искусственным интеллектом, который сможет стать по-настоящему общедоступной технологией.

Благодаря 6G умные устройства станут важными участниками искусственного интеллекта. Они будут загружать и развертывать алгоритмы искусственного интеллекта на различных прикладных уровнях, а также постоянно собирать данные для более продвинутых моделей искусственного интеллекта.

Например, при использовании беспилотных автомобилей сети 6G смогут определять наиболее подходящий алгоритм искусственного интеллекта и оптимальное соединение связи в зависимости от местоположения транспортного средства и текущей физической среды (например, времени суток и погоды).

Автомобиль сможет мгновенно загружать и запускать алгоритмы искусственного интеллекта, которые уже были обучены другими транспортными средствами и устройствами, что позволит обеспечить наиболее безопасное и комфортное путешествие для пассажира.

«Технологическое развитие должно быть ориентировано на перспективу. Технологии сотовой связи развиваются в течение десятилетий, и ожидается, что стандартизация следующего поколения коммуникационных технологий начнется в 2025 году, а их коммерческое внедрение примерно в 2035 году», — сказал Генри Тан, главный научный сотрудник OPPO в области 5G.

По его словам, к 2035 году OPPO ожидает, что число интеллектуальных агентов в мире намного превысит число людей. Поэтому следующее поколение коммуникационных технологий 6G должно удовлетворять потребности не только людей, но и всех форм интеллекта и их различных взаимодействий. Имея в виду эту конечную цель, мы провели первые технические исследования и проектирование системы.

6G произведет фундаментальную революцию в том, как искусственный интеллект делает выводы, учится, взаимодействует, решая многие традиционные проблемы, с которыми сталкиваются при его разработке.

В докладе предлагается разделить ресурсы искусственного интеллекта на различные области, чтобы нивелировать некоторые из существующих ограничений его алгоритмов. Упорядоченные в соответствии с конкретными задачами искусственного интеллекта, несколько узлов и ресурсов в сети 6G будут формировать домены искусственного интеллекта, обеспечивая оптимальные стратегии для точного распределения его моделей, планирования сетевых ресурсов и обмена данными.

В настоящее время ограниченная вычислительная мощность и емкость памяти интеллектуальных устройств затрудняют использование ими больших алгоритмов искусственного интеллекта. Специализированный искусственный интеллект, способный работать на этих устройствах, не в состоянии удовлетворить потребности в больших объемах данных.

В сетях 6G домен искусственного интеллекта сможет выполнять сразу несколько ролей, таких как традиционная исходная станция, база данных, хранилище моделей искусственного интеллекта и сервер приложений.

В рамках предлагаемой сети устройства 6G будут выделены в домен искусственного интеллекта в зависимости от местоположения и требований устройства. Этот домен затем выдаст наиболее подходящий алгоритм искусственного интеллекта и задачу, необходимые для предоставления желаемых услуг, обеспечивая оптимальное коммуникационное соединение. В отличие от сетей 4G и 5G искусственный интеллект, используемый для вывода и принятия решений в сетях 6G, будет органично интегрирован как на стороне устройства, так и на стороне сети, но при этом устройство будет играть более важную роль.

OPPO — ведущий мировой производитель интеллектуальных устройств и разработчик инноваций.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/201031/
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