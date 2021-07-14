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Техноблог

На радость геймерам. В Android-смартфонах увеличили скорость запуска игр

На смартфонах под управлением Android увеличили скорость запуска игр после загрузки. Об этом сообщает издание The Verge.

С обновлением в Android 12 появилась функция, позволяющая запускать игры, не дожидаясь их окончательной загрузки из магазина Google Play. В ряде случаев тайтлы можно запускать непосредственно во время скачивания приложений на телефон. Данная функция работает в играх, которые имеют поддержку технологии Play Asset Delivery. Она оптимизирует загрузку и установку программ, размер которых превышает 150 мегабайт.

По словам представителей компании, благодаря Play Asset Delivery время, необходимое для запуска игр, сократилось примерно в два раза.

Отмечается, что в случае плохого интернет-соединения или большого размера файлов игр пользователям не придется ожидать полной загрузки приложения.

В рамках конференции разработчиков Google for Games 2021 также была анонсирована функция, упрощающая захват и запись экрана смартфона для последующего стриминга игрового процесса в интернет. Разработчики пообещали, что она появится на избранных устройствах под управлением Android 12 до конца года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/201004/
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