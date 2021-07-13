Стильно. В Сети показали премиальный электрический концепт Audi Grand Sphere

Компания Audi разместила в Сети первые изображения нового беспилотного концепта Grand Sphere. Новинка является предвестником модели Audi A7 Sportback нового поколения и получит передовую систему автономного управления четвертого уровня. При этом производитель откажется от модификаций с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), серийный вариант получит версии с электромоторами.

Фото из интернета

Audi Grand Sphere — олицетворение «электромобильной» реальности. Помимо того, что концепт полностью электрический, у него длинная колесная база (по слухам, даже больше, чем у актуальной A7), широкая колея и низкая крыша, которая, очевидно, обеспечит ему превосходную аэродинамику. В салоне у машины предусмотрено маленькое рулевое колесо в форме штурвала и спортивные кресла. Также имеется трансформируемый подлокотник для задних пассажиров, в котором размещены два хрустальных бокала.

Технические подробности концепта Grand Sphereне пока не раскрываются. Известно только то, что машина получит полностью электрическую силовую установку и передовую систему автопилота четвертого уровня, которая будет позволять электронике самостоятельно управлять транспортным средством даже в городе.

Ранее компания Audi пообещала продемонстрировать на автосалоне в Мюнхене три концептуальные модели из одной линейки. Новинки получили наименования Sky Sphere, Grand Sphere, а также Urban Sphere. Это семейство является частью масштабного электрического проекта Artemis.