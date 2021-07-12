Xiaomi Mi Note 11 Pro получит Snapdragon 870 и 100-кратный зум

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Xiaomi CC 11 и CC 11 Pro, которые еще не были представлены официально. В глобальной продаже данные модели появятся под названиями Mi Note 11 и Mi Note 11 Pro.

Младшую модель могут выпустить на августовской презентации вместе с прошивкой MIUI 13, смартфоном Mi Mix 4 и планшетом Mi Pad 5. Устройству прочат OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, восьмиядерную платформу Snapdragon 780G или Snapdragon 778G, а также основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и модулем телефото.

Старшая модель должна получить процессор Snapdragon 870, камеру с главным датчиком оптического формата 1/1,3 дюйма и телевик с пятикратным оптическим зумом и 100-кратным гибридным. Инсайдеры распространили новую информацию о готовящихся к презентации смартфонах линейки СС, в которой будут модели CC 11 и CC 11 Pro. Такое название новые смартфоны будут носить в Китае. За его пределами модели получат название Mi Note 11 и Mi Note 11 Pro.

Другие подробности пока не раскрыты.