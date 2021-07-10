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Техноблог

Появилось приложение для тестирования смартфонов на водонепроницаемость

В магазине Google Play появилось приложение Water Resistance Tester, позволяющее протестировать защиту смартфона от воды. Об этом сообщает The Verge.

Пользователи были уверены, что это нереально сделать с помощью программного обеспечения, однако разработчик придумал способ реализации такого тестирования. Приложение использует в своей работе встроенный в смартфоны барометр. Для определения наличия защиты следует нажать на экран двумя пальцами, после чего на дисплей будет выведено сообщение о прохождении или непрохождении теста.

Приложение предназначено прежде всего для владельцев смартфонов с защитой. Со временем эта защита может выходить из строя, например, после ремонта, сопровождавшегося разбором устройства, либо же в результате рассыхания резиновых уплотнителей.

Water Resistance Tester позволяет понять, может ли защищенный смартфон в настоящее время контактировать с водой либо же он перестал быть защищенным и его стоит держать от влаги подальше.

Эксперты считают, что приложение Water Resistance Tester вполне работоспособно: если протестировать защищенный от воды Samsung Galaxy Note 20 Ultra со вставленным лотком для сим-карт, то результат окажется положительным, а вот если лоток извлечь (в результате чего в корпусе появится брешь), то тестирование будет провалено.

Приложение доступно для бесплатного скачивания в Google Play.

 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/200474/
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