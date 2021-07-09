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Техноблог

В Китае создали квантовый компьютер на 56 кубитов мощнее, чем у Google

Группа китайских исследователей из университета науки и технологий создала программируемый квантовый компьютер, в основе которого лежат сверхпроводящие кубиты. Ученым удалось уменьшить размеры квантового вычислителя и уместить его в две серверные стойки. Об этом сообщается в журнале PRX Quantum.

По словам специалистов, данная разработка может смело претендовать на звание самого производительного компьютера в мире.

Устройство всего за час справилось с поставленной вычислительной задачей. А классическим компьютерам потребовалось бы более восьми лет на решение такой же задачи.

Китайские ученые назвали свою разработку Zuchongzhi — двумерный программируемый сверхпроводящий квантовый процессор, который может объединить до 66 кубитов.

Чтобы продемонстрировать его возможности, было использовано 56 кубитов. Как известно, чем больше в системе кубитов, тем сложнее решение задачи.

«По нашим подсчетам с задачей по моделированию случайных квантовых цепочек Zuchongzhi справился за 1,2 часа, в то время как у самых мощных суперкомпьютеров в мире на нее уйдет как минимум восемь лет», — говорят ученые.

Стоит отметить, что китайский квантовый компьютер Zuchongzhi решал задачу примерно в 100 раз сложнее той, которую решал квантовый процессор Google Sycamore в 2019 году. Тогда это устройство называли самым мощным процессором в мире.

Квантовая система Sycamore использовала 54 кубита, а Zuchongzhi — 56 и при этом продемонстрировала результат, доказывающий, что с увеличением числа квантовых битов производительность квантовой системы увеличивается в геометрической прогрессии. В связи с чем Zuchongzhi сейчас считается самым мощным программируемым квантовым компьютером в мире. Возможно, его производительность будет увеличена, когда активируются все 66 кубитов.

Известно, что эта же группа китайских ученых в прошлом году анонсировала еще одну свою разработку. Квантовый компьютер функционировал на базе 76 фотонных кубитов. Отмечается, что в нем использовалась весьма сложная установка, состоящая из лазеров, зеркал, призм, детекторов фотонов. Устройство также не было программируемым.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/200366/
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