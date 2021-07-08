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Техноблог

Девять приложений из Play Store крадут ваши пароли Facebook. Узнай какие

В официальном магазине Google были обнаружены опасные приложения, способные похитить личные данные для входа в Facebook. Об этом сообщает портал Ars Technica.

По данным экспертов, эти троянские программы были очень популярны среди пользователей — в общей сложности их скачали почти 6 миллионов раз.

Android-система является самой популярной во всем мире, поэтому именно на эту операционную систему мошенники и хакеры ориентируются больше всего. Одним из самых востребованных считается взлом аккаунтов социальных сетей, и для этого кибермошенники используют самые разные способы.

Среди них есть распространение программного обеспечения со «вшитым» трояном. Недавно специалисты по безопасности в магазине Google Play обнаружили девять популярных приложений, которые у пользователей крали пароли от соцсети Facebook.

После обнаружения опасных приложений специалисты проинформировали модераторов Google Play, которые в свою очередь уже удалили программы.

Осталось только пользователям удалить это ПО со своего смартфона. Так, после проверки выяснилось, что PIP Photo, Processing Photo, Rubbish Cleaner, Inwell Fitness, Horoscope Daily, App Lock Keep, Lockit Master, Horoscope Pi, App Lock Manager крали пароли от Facebook, а также и других социальных сетей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/200219/
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