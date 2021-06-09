WhatsApp получит новую функцию для безопасного входа в аккаунт

Бета-версия WhatsApp для Android получила тестовую функцию так называемого флеш-звонка. Она предназначена для безопасного входа в аккаунт, сообщил портал The Next Web.

Сейчас мессенджер использует систему SMS-паролей — при попытке войти в учетную запись на смартфон приходит одноразовый код.

Отвечать на «флеш-звонок» не потребуется — WhatsApp сделает это самостоятельно. Для этого приложение потребует разрешения на доступ к истории звонков — там оно сможет прочесть только самую свежую запись.

В версии для iOS такой опции не будет — операционная система от Apple не предоставляет приложениям доступ к списку звонков.