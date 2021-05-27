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Техноблог
Сюжет: COVID-19

Facebook перестанет удалять посты об искусственном происхождении коронавируса

Американская компания Facebook больше не будет удалять посты, в которых говорится об искусственном происхождении нового коронавируса. Об этом сообщил портал Axios.

«В свете продолжающихся расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в сфере общественного здравоохранения мы больше не будем удалять из наших приложений заявления, что COVID-19 спровоцирован человеком», — написал представитель соцсети в письме, распространенном по электронной почте.

Он добавил, что компания продолжает работать со специалистами в области здравоохранения, чтобы идти в ногу с меняющимся характером пандемии, и регулярно обновляет политику по мере появления новых фактов и тенденций.

Отмене запрета предшествовала дискуссия о происхождении пандемии после сообщения Wall Street Journal, что в ноябре 2019 года три исследователя из Уханьского института вирусологии были госпитализированы после болезни.

«Президент Байден попросил разведывательное сообщество США активизировать усилия по расследованию происхождения коронавируса и предоставить отчет в течение 90 дней, который «может приблизить нас к окончательному выводу». Официальные лица администрации Байдена и другие раскритиковали расследование, проведенное группой ученых, собранных Всемирной организацией здравоохранения и правительством Китая, которое дало неубедительные выводы о происхождении пандемии», — отмечается в сообщении Axios.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/195467/
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