Apple запустила программу бесплатной починки сломанных iPhone

Компания Apple запустила бесплатную программу ремонта дефектных iPhone 11, которые испытывают проблемы в работе сенсорного дисплея. Об этом сообщил портал RG Digital.

«Apple выяснила, что небольшой процент дисплеев iPhone 11 может перестать реагировать на прикосновения из-за неисправности модуля дисплея, — говорится на сайте компании. — Эти устройства выпущены с ноября 2019 по май 2020 года».

Компания предлагает воспользоваться формой проверки по серийному номеру, чтобы узнать, подлежит ли смартфон бесплатному ремонту.

Программа замены дисплеев продлится два года после старта продаж iPhone 11 и будет действовать во всем мире. Если владелец iPhone оплатил ремонт дисплея из собственных средств до старта программы, ему возместят расходы.