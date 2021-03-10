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Техноблог

Основатель бренда OnePlus представил прозрачные наушники Nothing

Фото Carl Pei. Прозрачные наушники Nothing

Основатель OnePlus Карл Пей в 2020 году ушел из компании, чтобы создать независимый бренд аудиотехники — так появилась новая компания Nothing. Первым продуктом стали наушники Concept 1, которые получили необычный дизайн с прозрачным корпусом, сообщил портал @hi-tech.

Что это за наушники, в чем их особенность и сколько они стоят — пока неизвестно. Карл Пей пытается создать интригу и постепенно делится подробностями о первом продукте. Сейчас известно, что это полностью беспроводные наушники, так называемый формат True Wireless (TWS).

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В качестве основной идеи компании Nothing Карл Пей выбрал открытость и доступность, чтобы технологии делали жизнь людей проще. Он пообещал скоро поделиться подробностями о наушниках, но пока даже нет информации, когда они появятся в продаже.

Карл Пей основал компанию OnePlus в 2013 году — она стала «дочкой» огромного китайского концерна BBK, в который входят OPPO, VIVO, Realme и другие бренды. В сентябре 2020 года ушел из компании, чтобы основать собственный бренд. Google в лице холдинга Alphabet инвестировала $15 миллионов в Nothing.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/185872/
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