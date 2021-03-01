Определен самый продаваемый смартфон в мире

Пользователи из разных стран мира выбрали лучший смартфон 2020 года — им стал iPhone 11, выпущенный в 2019 году. Эта модель разошлась рекордным тиражом — почти 65 миллионов экземпляров, сообщил портал RG Digital.

Второе и третье места также достались гаджетам от Apple — iPhone SE 2020 (24,2 миллиона проданных устройств) и iPhone 12 (23,3 миллиона).

Замкнули пятерку лучших смартфоны Samsung Galaxy A51 и Galaxy A21s.

В десятку самых продаваемых смартфонов во всем мире также вошли Samsung Galaxy A01, iPhone 12 Pro Max, Galaxy A11, Redmi Note 9 Pro и iPhone 12 mini.