00:13
USD 84.75
EUR 102.96
RUB 1.14
Техноблог

Определен самый продаваемый смартфон в мире

Фото из интернета. Самый популярный смартфон iPhone11

Пользователи из разных стран мира выбрали лучший смартфон 2020 года — им стал iPhone 11, выпущенный в 2019 году. Эта модель разошлась рекордным тиражом — почти 65 миллионов экземпляров, сообщил портал RG Digital.

Второе и третье места также достались гаджетам от Apple — iPhone SE 2020 (24,2 миллиона проданных устройств) и iPhone 12 (23,3 миллиона).

Замкнули пятерку лучших смартфоны Samsung Galaxy A51 и Galaxy A21s.

В десятку самых продаваемых смартфонов во всем мире также вошли Samsung Galaxy A01, iPhone 12 Pro Max, Galaxy A11, Redmi Note 9 Pro и iPhone 12 mini.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/184994/
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
Apple запустила программу бесплатной починки сломанных iPhone
В $113 миллионов обойдется Apple замедление работы старых iPhone
Apple показала новый iPhone 12 с поддержкой 5G
Презентация Apple. iPhone 12 не показали, но есть новые часы и iPad
Apple в ближайшие месяцы прекратит производство нескольких iPhone
Забор из iPhone сделал себе работник сервисного центра Apple
Определен самый продаваемый в мире с начала 2020 года смартфон
Apple изменит Face ID из-за массового использования медицинских масок
Из-за коронавируса Apple ограничит поставки iPhone по всему миру
В ключи для автомобиля превратят iPhone и Apple Watch
Популярные новости
Смартфон Redmi Note 10&nbsp;показали на&nbsp;первых фото Смартфон Redmi Note 10 показали на первых фото
Бизнес
&laquo;ЧЕТРА&raquo; и&nbsp;&laquo;КОРТЭС&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве и&nbsp;взаимодействии «ЧЕТРА» и «КОРТЭС» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
2 марта, вторник
00:01
День рождения 24.kg. Нам 15 лет! День рождения 24.kg. Нам 15 лет!
1 марта, понедельник
23:54
Определен самый продаваемый смартфон в мире
23:15
ЦОНы начнут выдавать сведения о недвижимости и земельных участках
22:54
Местные выборы. 15 партий в Бишкеке и 6 в Оше уже сдали документы
22:47
Внимание, розыск! В Сузакском районе пропал 24-летний Дастан Кубатбеков
22:25
В Бишкеке выявили 363 водителя с транзитными номерами, нарушивших ПДД