Таинственный вирус заразил около 40 тысяч компьютеров Apple

Около 40 тысяч компьютеров Apple оказались заражены таинственным вредоносным программным обеспечением. Об этом со ссылкой на компанию Red Canary, специалисты которой занимаются кибербезопасностью, сообщило ABC News.

Новый вирус назвали Silver Sparrow («Серебряный воробей»). Он сбил с толку экспертов.

Как уточнил один из аналитиков Red Canary, большинство вредоносных программ имеют конечную цель — украсть конфиденциальную информацию, повредить устройство или серверы, блокировать доступ к данным и так далее. В случае с «Серебряным воробьем» сведений, на что именно нацелен вирус, пока нет. Кроме того, ему не хватает окончательной полезной нагрузки, чтобы запустить какие-то вредоносные действия.

Пока вирус лишь устанавливается на устройствах жертвы, сохраняется при перезагрузке и ничего не делает.

Вирус включает код, который работает на новом чипе Apple M1. Silver Sparrow обнаружили в итоге подозрительного поведения одного из устройств Apple.

Специалисты говорят о почти 40 тысячах зараженных устройств MacOS. Однако признаются, что, скорее всего, реальные цифры намного больше.