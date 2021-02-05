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Техноблог

Новый монитор позволит слепым пользователям «видеть» картинки пальцами

Компания BOE Technology Group, крупнейший китайский производитель мониторов, раскрыла сведения о получении патента на принципиально новое устройство для считывания с экранов компьютера, позволяющее пользователю «видеть» пальцами рук. Об этом пишет сайт 24gadget.ru.

По его данным, новое устройство способно полностью изменить подход к работе слабовидящих и слепых людей с компьютерами. Получение информации для таких людей станет проще и дешевле. Предложенная конструкция решает проблему традиционных механических считывателей со слишком громоздкой конструкцией и функционалом, позволяющим только читать текст.

Новый считыватель для слепых состоит из двух компонентов: дисплея с сенсорной панелью и сенсорного устройства предназначенного для ношения на пальцах пользователя. Вступая во взаимодействие экран и сенсорные датчики на пальцах передают через тактильную отдачу информацию об изображении на дисплее.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/182519/
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