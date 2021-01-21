Созданы наушники-переводчики, позволяющие свободно говорить на 40 языках

Созданы наушники-переводчики, позволяющие свободно говорить на 40 различных языках в режиме реального времени. Об этом сообщил сайт hi-tech.news.

По его данным, Timekettle WT2 Edge обеспечивают перевод в режиме реального времени с низкой задержкой с 40 языков и 93 акцентов с точностью 95 процентов. Семь самых распространенных языков мира хранятся в автономном режиме, предлагая перевод даже без подключения к интернету.

Speaker Mode позволяет превратить смартфон в динамик. Телефон может даже отображать текст на обоих языках, хорошо работая в шумных местах, таких как бары и рестораны.

WT2 Edge может обрабатывать групповые чаты из 30 человек, говорящих одновременно на 30 разных языках.

«Учитывая их уникальную функцию, наушники предназначены для обеспечения до трех часов непрерывной активной трансляции. Вместе с их зарядным футляром это время увеличивается до 12 часов, что делает их идеальным универсальным переводчиком», — пишет издание.