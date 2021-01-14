22:07
USD 83.82
EUR 102.19
RUB 1.14
Техноблог

В WhatsApp появится функция, позволяющая спрятать надоедливые чаты

Новая функция WhatsApp получила название «Читать позже» (Read later, по-английски). Это, по сути, обновление для раздела архивных сообщений, сообщил портал @hi-tech.

В раздел «Читать позже» можно поместить необязательные персональные и групповые чаты, которые не требуют моментальной реакции, но от которых нельзя полностью отказаться. Сообщения из них будут приходить без звука и уведомлений. Подразумевается, что человек будет хотя бы раз в день заходить в раздел и пролистывать пропущенные сообщения.

Раздел с архивированными чатами работает по-другому — чаты пропадают из главного списка, но возвращаются в него, когда приходит новое сообщение. Если вам нравится эта функция, ее можно будет включить в настройках.

Раздел «Читать позже» появится в ближайших обновлениях WhatsApp, сейчас он доступен только в бета-версии приложения для Android.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/179913/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Троллинг 80-го уровня. В Telegram появилась тема, копирующая WhatsApp
Мошенники организовали в WhatsApp поддельный розыгрыш Huawei
WhatsApp разрешит голосовые и видеозвонки с компьютера
Facebook может потерять Instagram и WhatsApp
В WhatsApp появилась кнопка «Магазин»
В WhatsApp заработали исчезающие сообщения. Как их включить
Новая функция WhatsApp поможет освободить память смартфона
WhatsApp улучшит функцию борьбы с «мусорными» сообщениями и фото
WhatsApp получит улучшенный поиск
В Балыкчи консультацию врача можно получить через WhatsApp
Популярные новости
Ради заселения Марса Илон Маск решил продать все имущество Ради заселения Марса Илон Маск решил продать все имущество
&laquo;Самую умную&raquo; маску для защиты от&nbsp;коронавируса представила компания Razer «Самую умную» маску для защиты от коронавируса представила компания Razer
Способ выявить COVID-19 за&nbsp;минуту нашли в&nbsp;России Способ выявить COVID-19 за минуту нашли в России
Троллинг 80-го уровня. В&nbsp;Telegram появилась тема, копирующая WhatsApp Троллинг 80-го уровня. В Telegram появилась тема, копирующая WhatsApp
Бизнес
Со&nbsp;снижением курса доллара снизился тариф на&nbsp;природный газ Со снижением курса доллара снизился тариф на природный газ
Умный робот-пылесос для сухой и&nbsp;влажной уборки дома. Теперь в&nbsp;O!Store Умный робот-пылесос для сухой и влажной уборки дома. Теперь в O!Store
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии в&nbsp;центрах продаж MegaCom Платите за электроэнергию без комиссии в центрах продаж MegaCom
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
14 января, четверг
22:07
Контрабанда в Баткенской области. В бюджет взыскали почти 6 миллионов сомов Контрабанда в Баткенской области. В бюджет взыскали поч...
21:43
В WhatsApp появится функция, позволяющая спрятать надоедливые чаты
21:23
Почти 700 сертифицированных строителей появилось в Кыргызстане в 2020 году
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 января: без осадков
20:47
В совхозе «Ала-Тоо» Аламединского района из кранов течет коричневая вода