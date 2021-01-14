В WhatsApp появится функция, позволяющая спрятать надоедливые чаты

Новая функция WhatsApp получила название «Читать позже» (Read later, по-английски). Это, по сути, обновление для раздела архивных сообщений, сообщил портал @hi-tech.
В раздел «Читать позже» можно поместить необязательные персональные и групповые чаты, которые не требуют моментальной реакции, но от которых нельзя полностью отказаться. Сообщения из них будут приходить без звука и уведомлений. Подразумевается, что человек будет хотя бы раз в день заходить в раздел и пролистывать пропущенные сообщения.
Раздел «Читать позже» появится в ближайших обновлениях WhatsApp, сейчас он доступен только в бета-версии приложения для Android.