Способ выявить COVID-19 за минуту нашли в России

Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» разработала алгоритм, который в течение минуты может определить по голосу, дыханию и кашлю вероятность заражения коронавирусом. Об этом сообщило РИА Новости.

«Наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля», — заявили в компании.

Отмечается, что звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, и далее анализируются с помощью глубокой сверточной нейронной сети. Для ее тренировки использовали только открытые данные — более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с диагностированных пациентов в российских клиниках.

В ближайшее время «Сбер» планирует создать специальное приложение с данным алгоритмом, которое станет доступно в App Store и Google Play.