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Техноблог

Мошенники организовали в WhatsApp поддельный розыгрыш Huawei

В мессендежере WhatsApp люди начали массово пересылать друг другу сообщение о розыгрыше от Huawei — якобы можно выиграть новый смартфон или другую технику бренда. На самом деле это придумали мошенники, поддельный розыгрыш ведется на стороннем сайте, сообщил портал @hi-tech.

После перехода по ссылке его просят ответить на три простых вопроса. Потом открывается страница с подарками. Но чтобы получить приз, нужно разослать приглашение на розыгрыш 20 индивидуальным пользователям или пяти группам в WhatsApp — так мошенники массово распространяют свою схему.

Если кто-то разошлет сообщение в мессенджере, его отправят на другую страницу. Дальше исход может быть разным — для приза обычно запрашивают личные данные вроде номера телефона, чтобы потом рассылать спам, или требуют внести небольшую сумму для окончательной победы. Но приза, конечно, не будет.

Представители Huawei опубликовали официальное заявление, что не имеют отношения к конкурсу. Будьте внимательны.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/178486/
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