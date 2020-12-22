Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль к 2024 году

Компания Apple намерена к 2024 году наладить выпуск беспилотных машин. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам источников, у пассажирского автомобиля будет аккумулятор, который дешевле и более емкий по сравнению с существующими.

Отмечается, что Apple начала разработку автомобиля шесть лет назад. Данный проект называется Project Titan. В последнее время у компании наметились успехи в данной области, и теперь руководство собирается выпустить автомобиль массового сегмента.

При этом не уточняется, идет ли речь об электромобилях или автомобилях с двигателями внутреннего сгорания.