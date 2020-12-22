00:01
USD 80.60
EUR 98.47
RUB 1.08
Техноблог

Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль к 2024 году

Компания Apple намерена к 2024 году наладить выпуск беспилотных машин. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам источников, у пассажирского автомобиля будет аккумулятор, который дешевле и более емкий по сравнению с существующими.

Отмечается, что Apple начала разработку автомобиля шесть лет назад. Данный проект называется Project Titan. В последнее время у компании наметились успехи в данной области, и теперь руководство собирается выпустить автомобиль массового сегмента.

При этом не уточняется, идет ли речь об электромобилях или автомобилях с двигателями внутреннего сгорания.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/177588/
просмотров: 67
Версия для печати
Материалы по теме
Впервые зафиксирован радиосигнал с планеты у другой звезды
Назван первый смартфон Huawei на собственной системе
Facebook выпустил Instagram Lite для бюджетных смартфонов
В Узбекистане начат выпуск национальных смартфонов «Узбекистон»
Google начнет удалять неактивные учетные записи
Xiaomi научила браслет Mi Band 5 круглосуточно отслеживать сон
Итоги III квартала 2020 года: названы самые популярные производители смартфонов
Китайский квантовый компьютер в 10 миллиардов раз быстрее, чем прототип Google
Несогласные с правилами WhatsApp не смогут использовать аккаунт в мессенджере
Компания Google назвала пять новшеств Android, которые станут доступны зимой
Популярные новости
Впервые зафиксирован радиосигнал с&nbsp;планеты у&nbsp;другой звезды Впервые зафиксирован радиосигнал с планеты у другой звезды
Опробовать новую косметику теперь можно прямо в&nbsp;поиске Google Опробовать новую косметику теперь можно прямо в поиске Google
Бизнес
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
22 декабря, вторник
23:54
Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль к 2024 году Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль к 2024...
23:26
Коронавирус мутирует. Что это значит, объяснили ученые
23:06
Режиссер Питер Джексон представил эксклюзивное видео о группе The Beatles
22:37
Друг Хабиба Нурмагомедова выложил его фото почти 10-летней давности
22:01
Турецкое агентство по сотрудничеству и координации откроет поликлиники в КР