Компания Google тестирует приложение для зарабатывания денег пользователями

Google начала тестировать приложение для зарабатывания денег обычными пользователями. Называется оно Task Mate, сообщает ресурс 9to5Google.

Task Mate представляет собой оплачиваемые задания. Разработчики говорят, что они будут простыми и справиться с ними будет под силу каждому. Для того чтобы иметь возможность их выполнять, потребуется смартфон и доступ в Сеть.

Например, Google может предложить перевести какой-то текст с английского на родной язык, сфотографировать какой-то участок местности для того, чтобы использовать снимок в картографических программах, записать голосовое сообщение и прочее.

Приложение позволит человеку видеть, какие задачи он может взять в работу, а на какие исполнители уже нашлись. Программа также будет показывать количество выполненных заданий и заработок по ним.

В данный момент приложение работает пока лишь на территории Индии, в дальнейшем географию планируют расширить.