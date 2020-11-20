В $113 миллионов обойдется Apple замедление работы старых iPhone

Фото из интернета. Один из офисов компании Apple

Apple выплатит $113 миллионов долларов для урегулирования группового иска от 33 штатов США и округа Колумбия. Компанию обвинили в том, что она намеренно замедляла работу старых iPhone, чтобы замаскировать проблемы с аккумулятором и спровоцировать пользователей покупать новые устройства, сообщило Reuters.

Агентство уточнило со ссылкой на представителей администрации Аризоны, что Apple, в частности, выплатит штату $5 миллионов. Еще $24,6 миллиона получит Калифорния, $7,6 миллиона — Техас.

Кроме того, компания должна ближайшие три года предоставлять достоверную информацию об управлении энергией в аккумуляторах смартфонов. Эти данные Apple разместит на своем официальном сайте, в меню настроек мобильных устройств и в уведомлениях при обновлении ОС.

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Проблемы начались четыре года назад, когда после планового обновления владельцы iPhone 6, 7 и SE пожаловались на то, что их батареи начали быстрее разряжаться. Устройства внезапно отключались, в частности, в холодную погоду.

В 2017 году Apple признала, что в iOS внесли изменения, которые специально замедляли скорость выполнения определенных задач, если ресурсов аккумулятора не хватало. Это вынудило пользователей покупать новые смартфоны.

Пострадавшими признаны миллионы пользователей. Компания публично извинилась и снизила цены на замену батарей. Ранее Apple согласилась выплатить $500 миллионов для урегулирования иска.