В WhatsApp появилась кнопка «Магазин»

Новая кнопка «Магазин» позволяет просматривать ассортимент продавцов, у которых есть аккаунт в приложении WhatsApp Business и заполненный перечень товаров и услуг. Раньше такая возможность была только у жителей США, Германии, Индии и ряда других стран. Теперь, сообщил портал AdWeek, функция стала доступна по всему миру.

Новая кнопка расположена на месте иконки голосового вызова в интерфейсе приложения. Она напоминает витрину магазина и указывает на то, что у компании есть каталог и пользователь может получить к нему доступ одним нажатием. Если такого значка нет, значит, бизнес-пользователь каталога не завел.

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По данным компании, более 175 миллионов человек ежедневно обмениваются сообщениями в бизнес-аккаунтах WhatsApp. Ежемесячно пользователи просматривают около 40 миллионов каталогов.

Новая функция подходит всем, кто хочет использовать мессенджер для бизнеса и общения с клиентами. 68 процентов опрошенных WhatsApp людей с большей вероятностью будут покупать товары у компании, с которой можно связаться через мессенджер, чем у той, которая не предлагает такого варианта.