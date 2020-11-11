Первые компьютеры на собственных процессорах представила Apple

Первым процессором Apple, созданным специально для компьютеров, стал M1. Он работает с восемью ядрами, поделенными на два кластера — четыре производительных ядра и четыре энергоэффективных для базовых задач, сообщил портал @hi-tech.

Apple обещает, что ее процессор даст больше мощности на каждый потребляемый ватт энергии.

Apple M1 — это система на кристалле, отдельный чип, на котором размещены сразу все элементы, включая центральный процессор, графику, нейрочип, контроллер памяти и все остальные комплектующие. Такая же конструкция и архитектура у чипов для всех современных смартфонов.

Благодаря новой архитектуре ноутбуки активируются мгновенно, как смартфоны. Современные MacBook на x86-процессорах Intel тоже выходят из сна быстро, но задержка есть, а Mac на M1 вообще не «спят» — они могут работать в фоновом режиме, как смартфоны с выключенным экраном.

На компьютерах с Apple M1 можно запускать все приложения для iPhone и iPad. Все благодаря единой архитектуре. Таким образом, компьютеры получили сотни тысяч новых игр и программ.

Фото Apple. Ноутбук MacBook Air

Первым компьютером на Apple M1 стал MacBook Air — самый доступный ноутбук в линейке Apple. Он не отличается внешне от модели с процессорами Intel, все изменения внутри. Компания обещает сравнимую производительность с предыдущими моделями, но с лучшей автономностью — он выдержит 18 часов просмотра видео или 15 часов в браузере.

Цена не изменилась — от $999 за модель с восемью гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами SSD.

Фото Apple. Компьютер в новой линейке — Mac Mini

Второй компьютер в новой линейке — Mac Mini. Он очень маленький и работает на процессоре Apple M1. Мини-компьютер предназначен для задач, не требующих высокой производительности. Его хватит для офисных приложений, браузера, простой работы с фото/видео и нетребовательных игр. Цена — от $699.

Фото Apple. 13-дюймовый MacBook Pro

Последняя новинка — 13-дюймовый MacBook Pro. В нем тот же процессор Apple M1, но с активным охлаждением в отличие от Air. Еще у него немного больше корпус, куда вместилась увеличенная батарейка, поэтому «про» сможет проигрывать видео до 20 часов и до 18 часов проработает в браузере. Это самый автономный MacBook в истории.

Цена тоже не изменилась — от $1 тысячи 299.