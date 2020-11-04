Новая функция WhatsApp поможет освободить память смартфона

В WhatsApp изменили подход к хранению файлов в смартфонах. Об этом сообщил портал @hi-tech.

По умолчанию мессенджер сохраняет все фотографии, видео и другие документы, которые появляются в персональных и групповых чатах. Со временем они занимают гигабайты памяти устройства, а удалить все разом сложно — потому что можно утратить важные фотографии или документы.

Чтобы решить проблему, в WhatsApp добавили функцию, которая автоматически группирует все лишние файлы из чатов — повторяющиеся видео, одинаковые картинки и многое другое. Они появляются в специальном меню, через которое все лишние документы можно быстро удалить.

Если в список случайно попадет что-то важное, вы сможете это увидеть — ненужные фотографии и другие файлы отображаются в виде галереи. Можно разом удалить весь список или выделить отдельные позиции, если захотите что-то оставить.