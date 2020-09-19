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Техноблог

В Австралии из окурков предложили делать кирпичи

Фото из интернета. Окурки не перерабатываются и загрязняют окружающую среду

Группа австралийских ученых под руководством профессора Аббаса Мохарджерани выяснила, что добавление в состав строительных кирпичей 1 процента переработанных сигаретных окурков нисколько не влияет на их качество, но при этом на 10 процентов снижает энергозатраты на производство. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

Кроме того, исследователи подсчитали, что если только на 2,5 процента мировых мощностей кирпичного производства в продукцию будет добавляться 1 процент окурков, это полностью решит проблему отходов курения.

Ежегодно в мире производят шесть миллиардов сигарет, которые в итоге превращаются в более чем один миллион тонн токсических отходов.

Ученые разработали детальный план, показывающий, как окурки можно собрать и переработать в строительный материал в промышленных масштабах. Предложение они опубликовали в журнале Materials, надеясь свести производителей кирпичей и утилизирующую промышленность для реализации своей идеи.

«Конечной нашей целью является мир, очищенный от сигаретных окурков, — говорит профессор Мохарджерани. — Наш план промышленной реализации предлагает практические шаги, необходимые, чтобы воплотить предложенную идею в реальность».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/165712/
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