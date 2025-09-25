Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе

В Чуйской области состоялась презентация современного кирпичного завода Rot-Front, возведенного при участии китайских инвесторов в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Церемония собрала представителей бизнеса, властей и иностранных партнеров.

Все делает машина, люди — за качеством

В ходе экскурсии по цехам гости смогли убедиться в высокой степени автоматизации производства. Как отметил аким Иссык-Атинского района Алмазбек Рахманкулов: «В основном это все люди, которые работают за аппаратами, смотрят за качеством кирпичей, а основная работа делается машинами. На сегодняшний день у нас на заводе работают более 40 иностранных специалистов — инженеры, технологи, электрики».

Фото 24.kg. Аким Иссык-Атинского района Алмазбек Рахманкулов

Но уже сейчас 20 процентов сотрудников — наши граждане, и в течение двух-трех лет мы планируем, чтобы все производство полностью перешло в руки кыргызстанцев. Алмазбек Рахманкулов, аким

По его словам, ключевая задача предприятия — обучить местных работников современным технологиям.

Соучредитель компании Rot-Front, учредитель инвестиционного фонда «Альфа Капитал» Рустам Джон заявил: «Мы рассматриваем этот проект как стратегический. Это не только вклад в строительство, но и шаг к созданию полноценной промышленной базы Кыргызстана. Для нас важно, чтобы инвестиции приносили реальную пользу: создавали рабочие места, обеспечивали внутренний рынок и укрепляли экономику страны».

Круглая форма ради экологии

Завод построен по уникальной китайской технологии. Печь длиной 180 метров имеет округлую форму — это не дизайнерское решение, а техническая необходимость.

«Особенность в том, что круглая форма позволяет выпускать максимальное количество кирпича непрерывно, 24 часа в сутки. Под землей у нас вырыт 300-метровый дымоход. Дым проходит пять ступеней фильтрации и на выходе мы получаем не загрязненный дым, а чистые выхлопные газы. Поэтому наш завод можно смело назвать экологически чистым», — подчеркнул соучредитель компании Rot-Front Рустам Сатеков.

Инвестиции и сырьевая база

Инвестор из КНР Лу Чжун сообщил, что общий объем вложений составил $6,5 миллиона — это совместные инвестиции китайской стороны и кыргызских партнеров.

«Мы провели испытания глины из десяти месторождений Чуйской области, и именно этот карьер показал лучшие результаты. Поэтому завод мы строим именно здесь, на месте старого предприятия, где 20 лет назад работала печь Гоффмана», — пояснил Лу Чжун.

Значение для отрасли

Рост строительного сектора Кыргызстана в последние годы впечатляет: 31 процент по итогам 2024 года и 142 процента только за первое полугодие 2025-го. Эти показатели делают продукцию кирпичного завода крайне востребованной.

Аким Алмазбек Рахманкулов, выступая на открытии, отметил: «Сегодня мы видим не просто новый объект, а важный шаг в индустриализации региона. Здесь создаются рабочие места, внедряются современные технологии, а продукция напрямую идет на обеспечение строительного бума в стране».

Соучредитель компании Рустам Сатеков добавил: «Благодаря поддержке государства и нашим китайским партнерам мы запустили проект, который будет работать на благо экономики Кыргызстана многие десятилетия».

Особые слова признательности прозвучали в адрес строительной компании «Альфа», выполнившей колоссальный объем работ, а также органов государственной и местной власти, которые сопровождали проект на всех стадиях.

На фоне ростовок из новеньких кирпичей гости делали фото, а над заводом не было видно ни облака дыма — наглядное подтверждение экологической концепции проекта.

Кирпичный завод Rot-Front стал примером успешного международного партнерства и важным звеном в строительной отрасли Кыргызстана. Его продукция уже сегодня востребована на рынке, а завтра — обеспечит новый уровень качества и устойчивости строительства в стране.