В Ошской области открыли заводы по производству кирпича и обогащенного угля

Президент Садыр Жапаров сегодня принял участие в церемонии открытия заводов по производству кирпича и обогащенного угля в селе Таш-Арык Кара-Суйского района. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Наша цель — ежегодно создавать рабочие места и вносить вклад в развитие экономики страны. В этом году мы активно продолжаем эту работу», — заявил Садыр Жапаров.

Новые заводы по производству кирпича и обогащенного угля «Ош таза көмүр» — инвестиционный проект стоимостью более $9 миллионов, который обеспечит 250 рабочих мест для жителей Кара-Суйского района. Планируются выпуск 50 миллионов кирпичей, производство 600 тысяч тонн угольной продукции в год.