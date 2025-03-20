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Экономика

В Ошской области открыли заводы по производству кирпича и обогащенного угля

Фото администрации президента КР. Садыр Жапаров открыл на юге Кыргызстана два завода

Президент Садыр Жапаров сегодня принял участие в церемонии открытия заводов по производству кирпича и обогащенного угля в селе Таш-Арык Кара-Суйского района. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Наша цель — ежегодно создавать рабочие места и вносить вклад в развитие экономики страны. В этом году мы активно продолжаем эту работу», — заявил Садыр Жапаров.

Новые заводы по производству кирпича и обогащенного угля «Ош таза көмүр» — инвестиционный проект стоимостью более $9 миллионов, который обеспечит 250 рабочих мест для жителей Кара-Суйского района. Планируются выпуск 50 миллионов кирпичей, производство 600 тысяч тонн угольной продукции в год.

Президент подчеркнул, что привлечение инвестиций, включая частные фонды и банковские вложения, укрепляет доверие бизнес-сообщества к экономической политике государства и демонстрирует другим инвесторам, что Кыргызстан открыт для новых производств и в стране созданы благоприятные условия для реализации крупных бизнес-проектов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323476/
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