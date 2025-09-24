20:00
В Китае создали аппарат для производства кирпичей из грунта Луны

Китайские ученые создали первый в мире прототип машины для производства строительных кирпичей из лунного грунта. Установка представлена на всемирной конференции обрабатывающей промышленности в Хэфэе, сообщает «Синьхуа».

Уточняется, что аппарат работает на солнечной энергии. Специальный параболический отражатель фокусирует солнечные лучи, которые по оптоволоконному кабелю передаются в точку плавления. Как сообщили в лаборатории по исследованию дальнего космоса (DSEL), где разработали устройство, такая система разогревается до более чем 1 тысяча градусов и фокусирует солнечный свет в 3 тысячи раз интенсивнее. Этого достаточно, чтобы расплавить реголит — сыпучую породу, покрывающую поверхность Луны, и превратить ее в прочные кирпичи.

Производство стройматериалов прямо на Луне считают главным условием для создания устойчивой инфраструктуры на спутнике. Такой подход позволит возводить дороги, посадочные площадки и элементы станций, минимизируя затраты на доставку грузов с Земли.

Перед созданием окончательного дизайна инженеры провели масштабные испытания, используя различные составы искусственного лунного грунта, чтобы гарантировать надежность работы аппарата в реальных условиях на Луне.

Представленный прототип является частью китайской программы по созданию Международной лунной исследовательской станции. Этот проект, инициированный Китаем, предусматривает строительство к 2035 году базового комплекса в районе южного полюса Луны, где обнаружены запасы водяного льда. Второй, расширенный этап строительства намечен на 2040-е годы. Разработка технологий для автономного строительства, таких как лунный «кирпичный завод», критически важна для реализации этих долгосрочных планов по освоению спутника Земли.

Планируется, что сначала на Луне построят базовый комплекс, это должно произойти до 2035-го. Позже, в 2040-х, станцию расширят.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/344711/
просмотров: 283
