Facebook представила VR‑шлем Oculus Quest 2

Facebook анонсировала устройство виртуальной реальности Oculus Quest 2. VR-шлем был представлен на презентации Connect, которая прошла 16 сентября, сообщается на сайте производителя.

Компания выпустит Oculus Quest 2 в двух вариантах — с 64 гигабайтами памяти за $299 (примерно 22 тысячи рублей) и с 256 гигабайтами за $399 (примерно 30 тысяч рублей). Устройства получат процессор Snapdragon XR2, 6 гигабайт оперативной памяти, а также дисплеи с разрешением 1832x1920 и частотой 90 герц. Помимо этого, в комплекте будут идти улучшенные контроллеры Touch.

На презентации Connect также были анонсированы две новые игры серий Assassin’s Creed и Splinter Cell. Они будут эксклюзивами Oculus. Разработкой будет заниматься студия Ubisoft Red Storm, другой информации о тайтлах пока нет.