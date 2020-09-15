YouTube объявил о запуске сервиса коротких видео, как в TikTok

YouTube запускает новый сервис коротких видео, получивший название Short, который сможет конкурировать в социальных сетях с TikTok. Об этом сообщается в распространенном заявлении платформы технологического конгломерата Alphabet Inc.

«Short — сервис коротких видео продолжительностью не более 15 секунд, предназначенных для творческих пользователей и художников, которые хотят записывать запоминающийся контент, не используя ничего, кроме своих мобильных телефонов», — говорится в объявлении.

YouTube планирует начать тестирование этой функции в Индии уже на этой неделе, а затем расширить Short «до большего количества стран в ближайшие месяцы» по мере улучшения и добавления дополнительных функций.

На данный момент есть только одна версия для Android, но вскоре она также выпустит одну для устройств iOS.

«Пользователи Short смогут записывать короткие вертикальные клипы, состоящие из одного или нескольких снимков, к которым у них также будет возможность добавлять музыку «из большой библиотеки песен», а также иметь возможность легко вводить спецэффекты», — объяснил Крис Джаффе, вице-президент по управлению продуктами YouTube.