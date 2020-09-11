Xiaomi готовит к выпуску новый флагман Mi 10T Pro с огромным аккумулятором

Xiaomi готовит к выпуску новый флагманский смартфон Mi 10T Pro с огромным аккумулятором. Его изображения появились в интернете, сообщил портал @hi-tech.

Mi 10T Pro должен расширить линейку дорогих смартфонов Xiaomi. Его официальное изображение опубликовал инсайдер с ником Tech in Deep в «Твиттере».

Cудя по внешнему виду, смартфон нацелен на улучшение фото. У него массивная камера с основным модулем на 108 мегапикселей — это должен быть сенсор нового поколения, превосходящий прошлогодний Mi Note 10 по всем параметрам.

Инсайдер рассказал, что смартфон получил дисплей с частотой обновления 144 герц. Обычно такие экраны ставят в игровые модели, но, похоже, скоро их будут внедрять и в классические смартфоны.

У смартфона аккумулятор на 5000 мАч. Остальные характеристики пока скрыты.

Информации о цене и дате анонса Xiaomi Mi 10T Pro пока нет. У компании нет запланированных крупных мероприятий на ближайшее время.