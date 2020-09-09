Четыре вредные привычки, которые убивают ваш смартфон

Смартфоны делают с учетом их активного использования — ежедневной разрядки и подзарядки, работы в условиях перепада температур. Однако это не значит, что нужно их гонять до упада. Есть несколько каждодневных действий, которые заметно укорачивают жизнь смартфонов, но не считаются чем-то плохим, пишет издание RG Digital.

1 Ежедневная зарядка аккумулятора до 100 процентов

Это приводит к быстрому износу батареи, что в конечном счете сказывается на времени автономной работы. За год аккумулятор может «усохнуть» на 5-10 процентов, если ежедневно мучить его подобным образом. Лучше держать заряд батареи в пределах 40-80 процентов.

2 Активное использование в условиях сильной жары, сильного холода или резкого перепада температур

При жаре смартфон сильно греется, что может вызвать внутренние повреждения, на холоде страдает аккумулятор (и на жаре, кстати, тоже — вплоть до утечки электролита). Резкий перенос смартфона из холодного места в теплое может вызвать конденсацию влаги на внутренних узлах — это приведет к коррозии и преждевременной порче.

Старайтесь избегать активного (а лучше любого) использования смартфона в экстремальных условиях. По этой же причине нельзя оставлять смартфон в машине, стоящей на солнце, или под подушкой.

3 Отказ от защитного чехла или использование неподходящего Отказ от защитного чехла или использование неподходящего

Многим кажется, что для смартфонов в металлических корпусах чехол не нужен. Однако ключи, монеты и даже мелкая пыль могут оставить царапины на металле. Поэтому лучше обзавестись чехлом.

Что касается защитного стекла, то однозначного рецепта нет. Производители дорогих флагманов настаивают, что экраны их устройств достаточно крепки.

Однако нужно помнить, что замена поврежденного стекла на дорогом смартфоне обойдется в приличную сумму.

Производители недорогих телефонов зачастую сами наклеивают на экран защитную пленку еще на заводе, давая понять, что дополнительный слой лишним не будет.

4 Использование неоригинальных кабелей и зарядок

Дешевые зарядные устройства и кабели им под стать не должны применяться, если смартфон представляет хоть какую-то ценность. Причина — совершенно неизвестно, как они повлияют на состояние аккумулятора. Старайтесь покупать проверенные кабели и зарядки.