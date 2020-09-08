00:49
USD 78.61
EUR 93.02
RUB 1.04
Техноблог

Полностью прозрачный смартфон. Как будут выглядеть гаджеты будущего?

Невероятный, полностью прозрачный смартфон может стать реальностью, передает ixbt.com. В августе Samsung зарегистрировала патент, описывающий технологии, необходимые для создания подобного устройства. Основываясь на нем, можно предположить, как будет выглядеть революционный гаджет. Прозрачным сделан весь аппарат, а это на данный момент невозможно, так как сделать прозрачным дисплей можно, а вот «начинку» и аккумулятор — нет.

Вполне возможно, в итоге технологии позволят разместить все необходимые элементы, включая даже аккумулятор, в рамке смартфона, а все остальное оставить под прозрачный дисплей. Но не факт, что к моменту, когда технологии позволят создать подобное, смартфоны не трансформируются в нечто совершенно иное.

Что же касается мобильных устройств с прозрачными экранами, это вовсе не будущее. Телефон Sony Ericsson Xperia Pureness с таким дисплеем был представлен более 10 лет назад. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/164383/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Lenovo представила флагманский планшет Tab P11 Pro. Фишка — отличный звук
В Новой Зеландии будут продавать мясо из конопли
Создан вежливый шрифт, заменяющий оскорбительные слова на нейтральные
Прибор для определения коронавируса в воздухе создан российскими учеными
Беспроводные наушники оказались небезопасными. Вывод ученых
Дисплей Xiaomi Mi 10 Ultra признан лучшим среди смартфонов
Смартфоны смогут определять опьянение его владельца
Более 3 миллиардов пользователей Сети играют в видеоигры (исследование)
Первые 100 тысяч телефонов Redmi K30 Ultra раскупили за первую минуту продаж
Google создает крупнейшую сеть распознавания землетрясений
Популярные новости
Первый в&nbsp;мире дисплей, который не&nbsp;вредит глазам, создали в&nbsp;Китае Первый в мире дисплей, который не вредит глазам, создали в Китае
Бизнес
MegaCom увеличил мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;во&nbsp;всех областях Кыргызстана MegaCom увеличил мощность и охват сети 4G во всех областях Кыргызстана
Как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; с&nbsp;баланса телефона через &laquo;О!Деньги&raquo; Как пополнить карту «Тулпар» с баланса телефона через «О!Деньги»
Акция продолжается! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
9 сентября, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 сентября, вторник
23:55
Полностью прозрачный смартфон. Как будут выглядеть гаджеты будущего?
23:29
Ремонт дорог в Сокулукском районе сделали некачественно
23:05
ОАО «Северэлектро» планирует отключить электроэнергию у более 7 тысяч абонентов
22:45
К 1 тысяче 368 годам тюрьмы приговорили виновного в теракте в ночном клубе Reina
22:05
На проектирование нового ипподрома «Ак-Кула» потратят 19 миллионов сомов