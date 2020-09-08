Полностью прозрачный смартфон. Как будут выглядеть гаджеты будущего?

Невероятный, полностью прозрачный смартфон может стать реальностью, передает ixbt.com. В августе Samsung зарегистрировала патент, описывающий технологии, необходимые для создания подобного устройства. Основываясь на нем, можно предположить, как будет выглядеть революционный гаджет. Прозрачным сделан весь аппарат, а это на данный момент невозможно, так как сделать прозрачным дисплей можно, а вот «начинку» и аккумулятор — нет.

Вполне возможно, в итоге технологии позволят разместить все необходимые элементы, включая даже аккумулятор, в рамке смартфона, а все остальное оставить под прозрачный дисплей. Но не факт, что к моменту, когда технологии позволят создать подобное, смартфоны не трансформируются в нечто совершенно иное.

Что же касается мобильных устройств с прозрачными экранами, это вовсе не будущее. Телефон Sony Ericsson Xperia Pureness с таким дисплеем был представлен более 10 лет назад.