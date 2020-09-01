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Техноблог

Создан реалистичный роботизированный протез руки, который дешевле обычных

Компания Unlimited Tomorrow начала принимать заказы на реалистичную роботизированную руку TrueLimb. Об этом сообщил сайт cnet.com.

По его данным, протез напечатан на 3D-принтере и стоит дешевле традиционных аналогов.

Желающие приобрести новинку должны просканировать свои руки дома. Затем специалисты Unlimited Tomorrow создадут индивидуальный протез.

Такой подход позволяет сэкономить деньги: традиционное протезирование стоит около $80 тысяч, а TrueLimb — $8 тысяч.

При этом роботизированная рука выглядит почти как настоящая. TrueLimb имеет соответствующий владельцу цвет кожи и форму.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/163692/
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Создан реалистичный роботизированный протез руки, который дешевле обычных