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Техноблог

Lenovo представила флагманский планшет Tab P11 Pro. Фишка — отличный звук

Lenovo представила флагманский планшет Tab P11 Pro. Планшет получил корпус из алюминиевого сплава с решетками с двух сторон для четырех динамиков JBL, сообщает Gizmochina.

Tab P11 Pro получил премиальный дизайн, OLED-дисплей и впечатляющую звуковую систему.

Gizmochina
Фото Gizmochina

Lenovo Tab P11 Pro оснащен 11,5-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2K (2560 x 1600 пикселей) с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10 и Dolby Vision. Рамки вокруг экрана довольно узкие (6,9 мм) и одинаковые со всех сторон. Планшет получил корпус из алюминиевого сплава с решетками с двух сторон для четырех динамиков JBL. Толщина корпуса составляет 5,8 миллиметра в самом тонком месте и 7,7 миллиметра — в самом толстом. Планшет построен на базе однокристальной системы Snapdragon 730G, он оснащен аккумулятором емкостью 8600 мА•ч, которого хватает на 15 часов работы без подзарядки. Пользователям предлагают версии с 4 и 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

Планшет работает под управлением операционной системы Android 10 и оснащен двумя камерами на задней панели: основной камерой разрешением 13 Мп и сверхширокоугольной камерой разрешением 5 Мп. На передней панели также находятся две камеры: 8-мегапиксельна и камера ToF для работы системы распознавания лиц. Также есть автоматическое размытие фона при видеозвонках.

Есть дополнительная док-станция с клавиатурой, также есть настольный интерфейс с поддержкой окон с изменяемым размером. Для художников в планшете также есть поддержка Lenovo Precision Pen 2.

Устройство поступит в продажу в ноябре по цене 699 евро.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/163679/
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