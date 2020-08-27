Прибор для определения коронавируса в воздухе создан российскими учеными

Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали первый в России прибор для выявления коронавируса в воздухе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на директора предприятия Александра Новикова.

«Завод представляет абсолютно новый продукт — медико-биологический прибор «Детектор-БИО», который определяет в помещении бактерии, токсины и вирусы, в том числе COVID-19. Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России», — сказал он.

По словам Александра Новикова, прибор автоматически анализирует пробы воздуха в течение 10–30 минут в зависимости от концентрации патогенов.

В июне завершились испытания прибора, в настоящее время готовятся сертификационные документы.

«Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности», — добавил Александр Новиков.

«Детектор-БИО» способен выявлять одновременно до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсинов и предназначен для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей на объектах инфраструктуры и транспорта.

Ранее президент России сообщил, что зарегистрировали первую вакцину от коронавирусной инфекции. Владимир Путин отметил, что вакцина эффективно работает, создавая у привитых ей людей устойчивый иммунитет к COVID-19 и не вызывает серьезных побочных эффектов.