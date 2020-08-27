00:38
USD 78.19
EUR 92.37
RUB 1.04
Техноблог
Сюжет: Новый коронавирус

Прибор для определения коронавируса в воздухе создан российскими учеными

Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали первый в России прибор для выявления коронавируса в воздухе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на директора предприятия Александра Новикова.

«Завод представляет абсолютно новый продукт — медико-биологический прибор «Детектор-БИО», который определяет в помещении бактерии, токсины и вирусы, в том числе COVID-19. Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России», — сказал он.

По словам Александра Новикова, прибор автоматически анализирует пробы воздуха в течение 10–30 минут в зависимости от концентрации патогенов.

В июне завершились испытания прибора, в настоящее время готовятся сертификационные документы.

«Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности», — добавил Александр Новиков.

«Детектор-БИО» способен выявлять одновременно до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсинов и предназначен для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей на объектах инфраструктуры и транспорта.

Ранее президент России сообщил, что зарегистрировали первую вакцину от коронавирусной инфекции. Владимир Путин отметил, что вакцина эффективно работает, создавая у привитых ей людей устойчивый иммунитет к COVID-19 и не вызывает серьезных побочных эффектов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/163411/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
УЕФА возвращает болельщиков футбола на трибуны, но есть ограничения
В Бишкеке закрыли последний дневной стационар
Провести расследование высокой смертности от COVID-19 требуют родные погибших
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 24,1 миллиона человек
В Кыргызстане еще у двух медиков выявили коронавирус
За сутки скончавшихся от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане нет
В КР выявили 101 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 43 459
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 275 человек
Коронавирус в Кыргызстане. Уязвимые слои населения оказались под ударом
Хакасия передала Кыргызстану гумпомощь почти на 2 миллиона рублей
Популярные новости
Легендарный &laquo;дом-пузырь&raquo; выставили на&nbsp;продажу в&nbsp;Австралии Легендарный «дом-пузырь» выставили на продажу в Австралии
Apple в&nbsp;ближайшие месяцы прекратит производство нескольких iPhone Apple в ближайшие месяцы прекратит производство нескольких iPhone
Золотые монеты возрастом 1100 лет обнаружили в&nbsp;Израиле Золотые монеты возрастом 1100 лет обнаружили в Израиле
Некоторые китайские смартфоны поймали на&nbsp;краже денег пользователей Некоторые китайские смартфоны поймали на краже денег пользователей
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов&nbsp;КР «Керемет Банк» и Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов КР
Новые льготные тарифы к&nbsp;учебному году от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Новые льготные тарифы к учебному году от Мобильного оператора О!
Успешная интеграция UnionPay International и&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Успешная интеграция UnionPay International и «Халык Банк Кыргызстан»
&laquo;Мобильная клиника&raquo; MegaCom: итоги акции «Мобильная клиника» MegaCom: итоги акции
28 августа, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 августа, четверг
23:49
Прибор для определения коронавируса в воздухе создан российскими учеными
23:05
Сексуальная гимнастка, которая оставила спорт и заблистала в глянце
22:43
В столичном жилмассиве «Ак-Босого» появится парк с детской площадкой
22:16
УЕФА возвращает болельщиков футбола на трибуны, но есть ограничения
21:46
В Лейлекском районе наградили восемь ветеранов милиции