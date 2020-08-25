Легендарный «дом-пузырь» выставили на продажу в Австралии

«Дом-пузырь» — личный дом архитектора Грэма Бирчелла в Ипсвиче, включающий 11 пересекающихся куполов-пузырей и построенный в 1980-х годах. Об этом пишет издание «Популярная механика».

Купола имеют диаметр от 4 до 8 метров и придают зданию необычный вид. Некоторые пузыри отчетливо напоминают глазные яблоки из-за дистанционно управляемых оконных штор, похожих на радужную оболочку. Чтобы спроектировать окна, Грэм Бирчалл использовал некоторые чертежи марсохода NASA.

Функционально «пузырь» — обычный, хотя и красивый дом с тремя спальнями, двумя ванными комнатами и гаражом на четыре машины. Здесь есть балконы и несколько террас, застекленный входной туннель, изогнутые лестницы, великолепная библиотека и живописные сады. Круглая кухня и офис наверху лишь добавляют интерьерам колорит.

Дровяной обогреватель в большой гостиной на нижнем этаже обогревает и верхний и нижний этажи с помощью длинного дымохода, который проходит прямо через большое отверстие между этажами.

Дом выставили на продажу. Стоимость недвижимости в этом районе обычно колеблется в районе миллиона австралийских долларов (около $716,5 тысячи), но ни один из домов не выглядит даже отдаленно похожим на этот уникальный памятник архитектуры, поэтому его стоимость наверняка будет выше.