Агент 024

Ломает несущие стены. Жители микрорайона жалуются на владельца цокольного этажа

Фото жильцов дома

Жители многоэтажки в микрорайоне «Кок-Жар» жалуются на владельца цокольного этажа, который начал перепрофилирование помещений. Об этом они сообщили 24.kg.

По словам бишкекчан, владелец цокольного этажа разрушает несущие стены, тем самым подвергая опасности всех, кто живет в этом доме.

«На первом этаже уже пошла трещина. Хозяином помещения является бизнесмен Б.Т. Мы уже три дня просим прекратить рушить несущие стены, но он продолжает», — жалуются они.

По словам жильцов дома, председатель ТСЖ уже отправила претензионное письмо в МП «Бишкекглавархитектура» и мэрию.

Фото жильцов дома

