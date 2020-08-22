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Техноблог

Беспроводные наушники оказались небезопасными. Вывод ученых

Главная опасность беспроводных наушников заключается в том, что они излучают электромагнитные волны вблизи мозга человека. Это особенно касается копий оригинальных гаджетов. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.

Он также уточнил, что работа радиоволн зависит от электромагнитных колебаний. «У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает», — добавил ученый.

Александр Тимофеев указал на то, что максимальную опасность представляют «реплики» устройств. Именно они наиболее вредны для слуха и зрения.

Чтобы проверить безопасность гаджета, ученый предложил положить телефон, а в подключенных к нему наушниках отойти на определенное расстояние. Если на расстоянии в несколько метров сигнал станет слабым, значит, наушники безопасны.

По словам специалиста, стандарты разных стран предполагают сертификацию устройств с разным уровнем излучения. О риске развития рака из-за беспроводных наушников заявили ученые 40 стран. При этом Bluetooth-технологии признаны безопасными, именно поэтому их широко используют по всему миру.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/163094/
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