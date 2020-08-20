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Техноблог

Дисплей Xiaomi Mi 10 Ultra признан лучшим среди смартфонов

Экран смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra назвали самым качественным. Глава Xiaomi Лей Цзюнь на своей официальной странице в Weibo написал, что профессиональное тестирование дисплея Xiaomi Mi 10 Ultra показало, что в аппарате лучший экран среди всех протестированных смартфонов.

Тестированием экрана смартфона Mi 10 Ultra занимались специалисты, которые отметили, что он по всем показателям является самым качественным. Так, экран способен охватывать 96,6 процента цветовой гаммы Р3 со средним отклонением цветопередачи 4,3, хотя максимумом является 8,2.

Он также обеспечивает охват 96,5 процента цветовой гаммы sRGB со средним отклонением 1,6. Смартфон поддерживает технологию MEMC и защищен Corning Gorilla Galss 5.

Информация о том, что флагманский аппарат от китайской компании Xiaomi Mi 10 Ultra получил высококачественный экран, уже появлялась. Однако официально это подтвердилось только сейчас, и не только благодаря экспертам компании-производителя.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/162916/
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