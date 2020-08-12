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Техноблог

Google создает крупнейшую сеть распознавания землетрясений

Google создает крупнейшую сеть распознавания землетрясений, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что своевременное информирование населения о предстоящем землетрясении не только позволяет к нему подготовиться, но может спасти десятки, сотни и даже тысячи жизней.

Компания Google считает, что смартфоны, которые есть сегодня у всех, позволяют обойтись без существенных расходов. Мобильные устройства можно использовать как датчики землетрясений.

Использование наземной сети сейсмометров не всегда целесообразно, поэтому в Google полагают, что для этой роли отлично подходят мобильные устройства. Компания указывает, что на смартфоны можно переложить не только оповещение, но и всю работу, включая мониторинг сейсмический активности. Таким образом, можно создать крупнейшую в мире сеть обнаружения землетрясений. Обнаруживать колебания земной коры позволяет датчик акселерометра, который присутствует во всех смартфонах. Собираемые им данные с большого количества Android-устройств могут быть обработаны сервером обнаружения землетрясений. Из этих данных сервер может выделить показания, которые будут указывать именно на землетрясение. После этого информация о сейсмической активности может отображаться в поисковике Google.

В компания добавляют, что оповещение даже за несколько секунд до землетрясения может дать людям преимущество, позволив им занять более безопасное место для того, чтобы его переждать.

Google реализовала такой подход в Калифорнии. Она заручилась поддержкой геологической службы США (USGS) и управления по чрезвычайным ситуациям губернатора Калифорнии (Cal OES). Система позволяет отправлять на устройства, работающие под управлением Android, предупреждения о землетрясениях, которые поступают от сети из более чем 700 сейсмометров ShakeAlert.

В течение ближайших лет Google рассчитывает расширить свою сеть обнаружения землетрясений за пределы штата Калифорния, сначала развернув ее в других регионах США, а затем и в других странах.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/162266/
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