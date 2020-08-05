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Техноблог

В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений

В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция search the web, которая пользователям позволяет определить фейковую информацию.

Разработчики WhatsApp внедрили в приложение новую функцию, которая позволяет проверять подлинность пересланных сообщений. Нововведение коснется посланий, полученных в групповых чатах и переадресованных много раз. Рядом с ними появится значок лупы, нажатие на который позволит отправить в поисковик Google текст сообщения. Таким образом пользователь сможет найти новости или другие источники информации по данной теме.

Функция фактчекинга уже доступна в последних версиях WhatsApp в США, Великобритании, Испании, Бразилии, Мексике, Италии, Ирландии на устройствах под управлением iOS и Android.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/161598/
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