В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений

В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция search the web, которая пользователям позволяет определить фейковую информацию.

Разработчики WhatsApp внедрили в приложение новую функцию, которая позволяет проверять подлинность пересланных сообщений. Нововведение коснется посланий, полученных в групповых чатах и переадресованных много раз. Рядом с ними появится значок лупы, нажатие на который позволит отправить в поисковик Google текст сообщения. Таким образом пользователь сможет найти новости или другие источники информации по данной теме.

Функция фактчекинга уже доступна в последних версиях WhatsApp в США, Великобритании, Испании, Бразилии, Мексике, Италии, Ирландии на устройствах под управлением iOS и Android.