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Техноблог

Sony выпустит новый компактный флагман в 2021 году

После крупной реструктуризации в мобильном подразделении компания Sony прекратила выпуск своих флагманских смартфонов Compact и Premium. По данным издания Android Police, японский производитель планирует вернуть на рынок оба варианта уже в 2021 году.

Отмечается, что в следующем году стоит ожидать появление трех новых флагманских смартфонов от Sony: базовую модель обычного размера, а также модели Compact и Premium.

В 2018 году Sony выпустила линейку Xperia XZ2, в которой было представлено три модели гаджетов: 5,7-дюймовый XZ2, ​​5-дюймовый XZ2 Compact и 5,8-дюймовый XZ2 Premium. С тех пор варианты Compact и Premium производитель не выпускал. Подробности о грядущих новинках пока неизвестны.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/161557/
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