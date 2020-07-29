Издание Forbes составило рейтинг самых дорогих брендов в мире

Американская корпорация Apple возглавила список самых дорогих брендов в мире. Об этом говорится в данных рейтинга, составленного изданием Forbes.

Отмечается, что компания оценивается в $241,2 миллиарда — за год показатель вырос на 17 процентов.

На втором месте расположен Google — его оценили в $207,5 миллиарда с показателем роста на 24 процента.

Третье место в рейтинге занял бренд Microsoft ($162,9 миллиарда), четвертое — Amazon ($135,4 миллиарда).

В пятерке лидеров также разместили Facebook ($70,3 миллиарда). Уточняется, что эта компания потеснила Coca-Cola, стоимость которой составила $64,4 миллиарда.

Кроме того, в рейтинг попали такие бренды, как Disney, Samsung, Louis Vuitton и McDonald's.