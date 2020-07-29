23:58
USD 76.78
EUR 90.23
RUB 1.06
Техноблог

Издание Forbes составило рейтинг самых дорогих брендов в мире

Американская корпорация Apple возглавила список самых дорогих брендов в мире. Об этом говорится в данных рейтинга, составленного изданием Forbes.

Отмечается, что компания оценивается в $241,2 миллиарда — за год показатель вырос на 17 процентов.

На втором месте расположен Google — его оценили в $207,5 миллиарда с показателем роста на 24 процента.

Третье место в рейтинге занял бренд Microsoft ($162,9 миллиарда), четвертое — Amazon ($135,4 миллиарда).

В пятерке лидеров также разместили Facebook ($70,3 миллиарда). Уточняется, что эта компания потеснила Coca-Cola, стоимость которой составила $64,4 миллиарда.

Кроме того, в рейтинг попали такие бренды, как Disney, Samsung, Louis Vuitton и McDonald's.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/161091/
просмотров: 45
Версия для печати
Материалы по теме
Instagram уличили в слежке за пользователями через камеру
Мессенджер Telegram начал тестировать функцию видеозвонков
В Португалии создали первую маску, которая нейтрализует коронавирус
Ученые создали дрон, способный летать как птица
В 2021 году аккумуляторы 5000 мАч и зарядка 100 Вт станут нормой для смартфонов
Самый мощный смартфон в мире создала компания Asus
Huawei станет крупнейшим поставщиком 5G-смартфонов в 2020 году
Samsung представит пять новых устройств
Когда пользователи смогут заряжать телефон за минуты: дайджест инноваций
В Google разработали специальную татуировку для управления смартфоном
Популярные новости
В&nbsp;Португалии создали первую маску, которая нейтрализует коронавирус В Португалии создали первую маску, которая нейтрализует коронавирус
Ученые создали дрон, способный летать как птица Ученые создали дрон, способный летать как птица
Крупнейший в&nbsp;мире гидросамолет испытали в&nbsp;Китае Крупнейший в мире гидросамолет испытали в Китае
Смартфон со&nbsp;встроенными наушниками запатентовала компания Xiaomi Смартфон со встроенными наушниками запатентовала компания Xiaomi
Бизнес
Зачем разжижать кровь при COVID-19? Зачем разжижать кровь при COVID-19?
Как не&nbsp;выходя из&nbsp;дома открыть депозит в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; и&nbsp;за&shy;работать Как не выходя из дома открыть депозит в «Керемет Банке» и за­работать
Профессор Назаралиев: С&nbsp;последствиями пандемии нам еще работать долго Профессор Назаралиев: С последствиями пандемии нам еще работать долго
Поддержка ночного стационара от&nbsp;Dos Credobank Поддержка ночного стационара от Dos Credobank
29 июля, среда
23:54
Издание Forbes составило рейтинг самых дорогих брендов в мире Издание Forbes составило рейтинг самых дорогих брендов...
23:31
В Бишкеке продолжают сносить незаконные объекты
22:56
Видео с неспешными разборками котов набирает популярность в интернете
22:25
В Оше будут бесплатно делать рентген, но не всем
22:00
Чудаки парковки. Машины в микрорайонах оставляют прямо на аллейках