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Техноблог

Смартфон со встроенными наушниками запатентовала компания Xiaomi

В новом патенте компания Xiaomi показала смартфон, у которого в верхней части есть два глубоких разъема под наушники. Это полностью беспроводные наушники, которые хранятся и заряжаются прямо в телефоне, а не в отдельном кейсе, сообщил портал @hi-tech.

По дизайну это похоже на стилус в линейке смартфонов Galaxy Note. Наушники полностью скрываются на верхней грани — на них нужно нажать, чтобы они выскочили из корпуса. У наушников сделали подвижную верхнюю часть, так они могут полностью прятаться в аппарате.

via GIPHY

Таким образом Xiaomi решает сразу несколько проблем — не надо отдельно заряжать наушники и носить их в отдельном кейсе. Невозможно забыть их или потерять, если они всегда хранятся в смартфоне.

Неизвестно, планирует ли компания действительно выпустить подобное устройство в будущем или патент так и останется в виде идеи. Xiaomi придется придумать, как уместить хорошие наушники в тонком корпусе смартфона.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/160902/
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