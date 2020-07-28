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Техноблог

Instagram уличили в слежке за пользователями через камеру

Пользователи приложения Instagram заметили, что оно самовольно активирует работу фронтальной камеры устройства. Об этом сообщило издание The Verge.

Нежелательную активность выявили обладатели гаджетов iPhone, на которых была установлена бета-версия iOS 14. Именно с этим обновлением пришла функция оповещения о работающей камере или включенном микрофоне. Пользователи обратили внимание на то, что индикатор срабатывал даже в то время, когда они просто листали ленту фотографий в Instagram.

Разработчики объяснили данную ситуацию ошибкой в приложении, над исправлением которой уже работают специалисты. Они заверили всех пользователей сервиса, что приложение включает фронтальную и заднюю камеры только тогда, когда пользователь сам этого хочет.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/160898/
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