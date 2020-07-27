Мессенджер Telegram начал тестировать функцию видеозвонков. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил портал «Код Дурова».

Отмечается, что новая функция пока доступна в тестовом режиме и только с новым обновлением приложения мессенджера на iOS. Для того чтобы активировать функцию, нужно обновить приложение Telegram через AppStore до версии 6.3. После этого необходимо 10 раз нажать на значок настроек и открыть debug-меню (меню отладки, панель инструментов для разработчиков) и выбрать там функцию Experimental Feature (экспериментальные функции), после чего становится доступен видеозвонок.

Чтобы он заработал, вышеизложенные действия нужно проделать всем, кто хочет пользоваться этой функцией, уточняет разработчик.

Новое обновление также позволит установить видеоролик вместо статичной фотографии профиля.

Помимо этого, в приложении увеличили лимиты на отправку файлов до 2 гигабайт, улучшили сервис «Люди рядом», добавили статистику групп для их владельцев. Владельцы групп с 500 подписчиками и более получили возможность изучать развернутую статистику активности участников и роста канала.