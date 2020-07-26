Ученые создали дрон, способный летать как птица

Исследователь Технологического университета Наньянга в Сингапуре Яо-Вэй Чин и его коллеги разработали дрон, получивший способность летать и делать быстрые повороты, как птица. Об этом сообщило издание Science Robotics.

По словам Яо-Вэя Чина, их прототип получил тягу около 40 процентова от общего веса. Благодаря максимальной энергоэффективности дрона и нейлоновым шарнирам в крыльях аппарат быстро набирает высоту на фоне других моделей.

Общий вес летающего робота составляет всего 27,5 грамма, средняя скорость — 8 метров в секунду. Одного заряда батареи хватает на восемь минут полета в воздухе.

Ученые также отметили, что их дрон можно назвать безопасным благодаря медленным и гибким крыльям, что снижает риск нанесения травм во время полета.